Марченко и Проворов помогли «Коламбусу» разгромить «Тампу»

«Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В составе победителей шайбы забросили Иван Проворов, Конор Гарланд (дубль), Кирилл Марченко и Данте Фаббро. У хозяев отличились Гейдж Гонсалвес и Янис Мозер.
Для Проворова эта шайба стала восьмой в текущем сезоне. В 64 матчах он также сделал 18 результативных передач. Марченко забросил 24-ю шайбу в 58 играх и имеет 32 голевые передачи.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30.
После этой победы «Коламбус» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 76 очков в 64 матчах. «Тампа-Бэй» идет второй в Атлантическом дивизионе с 82 очками после 63 игр.
Следующий матч «Коламбус» проведет на выезде против «Флориды» в ночь на 13 марта по московскому времени. «Тампа-Бэй» в тот же день примет «Детройт».
В других матчах игрового дня «Даллас» дома победил «Вегас» со счетом 2:1. Нападающий проигравших Иван Барбашев отметился голевой передачей.
«Флорида» на своем льду обыграла «Детройт» со счетом 4:3. Голкипер команды Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 28.
