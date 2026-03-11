В Омске за 2,5 миллиона рублей продают кальян-бар «Смола»

Судя по карте, на улице 10 лет Октября, 70, находится кальян-бар «Смола». КП-Омск уточнила у продавца, действительно ли это он. Оказалось, что так и есть, и на бизнес уже появились вполне реальные покупатели, но до итоговой сделки пока не дошло.