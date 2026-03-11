В Омске за 2,5 миллиона рублей продают кальян-бар «Смола»

На портале объявлений «Авито» в разделе о продаже готовых бизнесов со 2 марта вышло предложение о продаже довольного известного заведения общепита, кальян-бара «Смола» на улице 10 лет Октября, названа цена в 2,5 млн рублей.
Продавец уточнила, что 2,5 млн это пока временное снижение цeны дo 15 марта. Помещение заведение арендует, оно не в собственности.
"Pеcтo-бap в цeнтpe гoрода, c удoбнoй локацией, с паpкoвкoй напpoтив зaведeния. Очeнь удoбноe мeстoпoлoжeниe. Реcторaн c дизaйнеpcким интеpьeрoм, pасcчитaн нa 45 посaдочных меcт c мягкими зoнами.
Прoдажа с необходимым для работы оборудованием, укомплектованная кухня, зал. Продажа с товарным остатком на момент сделки. Также перейдет штат профессиональных сотрудников, работающих не один год в ресторане. Возможна продажа в рассрочку. Более подробную информацию, отчёты (доход-расход) предоставлю при личной встрече, реальному покупателю", — указано в объявлении.
Также уточнено, что это продажа по семейным обстоятельствам.
Судя по карте, на улице 10 лет Октября, 70, находится кальян-бар «Смола». КП-Омск уточнила у продавца, действительно ли это он. Оказалось, что так и есть, и на бизнес уже появились вполне реальные покупатели, но до итоговой сделки пока не дошло.
