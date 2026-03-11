Уфа на все утро застыла в 10-балльных пробках

Сегодня утром, 11 марта, Уфа встала в 10-балльных пробках. Сервис «Яндекс. Пробки» зафиксировал максимальный уровень заторов в столице Башкирии.
Тяжелая ситуация сложилась на многих ключевых магистралях и улицах города. В числе самых загруженных: проспект Октября, улицы Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачева, Воровского, Менделеева, Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагита Агиша, 50-летия Октября, Карла Маркса, Большая Гражданская, Аксакова, Ленина, Седова, Сельская Богородская, Новоженова, Трамвайная, Вологодская, Первомайская, Уфимское шоссе, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционная, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина, Пархоменко, а также бульвар Ибрагимова.
Согласно прогнозу, ситуация начнет улучшаться только к 13:00.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.