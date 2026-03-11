Силы ПВО за ночь уничтожили 185 украинских беспилотников

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении военного ведомства.
