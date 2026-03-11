Головченко сказал, что Беларусь готова разместить у себя на выгодных условиях

— С учетом того, что у нас профицит электроэнергии в стране, думаю, что мы вполне способны предложить выгодные условия для инвесторов и партнеров, те, кто заинтересован в размещении у нас таких мощностей. Тем более, думаю, вы тоже в курсе, что даже в Российской Федерации уже определенный дефицит мощностей, особенно в европейской части, вокруг крупных мегаполисов, уже возникает, — приводит слова Головченко телеканал СТВ.