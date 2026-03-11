Головченко сказал, что Беларусь готова разместить у себя на выгодных условиях

Глава Национального банка Беларуси Роман Головченко сказал, что республика готова разместить у себя на выгодных условиях. Речь об этом, кроме прочего, зашла в беседе с журналистами во вторник, 10 марта 2026 года, после проведенного Александром Лукашенко совещания с финансово-экономическим блоком.
Как отметил Головченко, прогнозы экспертов позволяют говорить о том, что в будущем спрос на электроэнергию в мире будет последовательно возрастать. Речь идет уже не только про майнинг, но и про создание дата-центров, позволяющих обрабатывать информацию, в том числе связанную с искусственным интеллектом.
Именно в этом секторе Роман Головченко видит определенные точки роста для экономики Беларуси.
— С учетом того, что у нас профицит электроэнергии в стране, думаю, что мы вполне способны предложить выгодные условия для инвесторов и партнеров, те, кто заинтересован в размещении у нас таких мощностей. Тем более, думаю, вы тоже в курсе, что даже в Российской Федерации уже определенный дефицит мощностей, особенно в европейской части, вокруг крупных мегаполисов, уже возникает, — приводит слова Головченко телеканал СТВ.
Ранее мы писали о том, что белорусы получили конкретные рекомендации о том, куда не следует выходить в марте 2026 года (обо всем этом вот тут). Писали мы и о том, что стали известны сразу 10 самых высокооплачиваемых вакансий в Беларуси по состоянию на март-2026 (кому готовы платить больше всех — тут про это).