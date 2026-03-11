Тест: Машенька, неваляшка или малыш — вернитесь в детство и узнайте, какой куклой СССР вы бы были!

В каждой советской девочке жила любовь к куклам. У кого-то была пухлощёкая Машенька с голубыми глазами. Кто-то обожал кружиться с неваляшкой, которую невозможно уложить. А кто-то бережно хранил на полке нарядную фарфоровую куклу, которую даже боялись трогать, чтобы не испортить. Детство закончилось, игрушки раздарили или убрали в коробки, но их характеры никуда не делись. Присмотритесь к себе: может, вы до сих пор, как заботливая Машенька, опекаете всех вокруг? Или, как неваляшка, не падаете духом, даже когда жизнь пытается вас «наклонить»? А может, вы очаровательный малыш, который просто хочет, чтобы его любили и вкусно кормили?