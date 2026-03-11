Обращение к президенту Российской федерации Владимиру Путину

Василий Кошелев, частный инвестор и фигурант резонансного судебного разбирательства с брокером (дело скоро будет рассмотрено в Верховном Суде РФ), опубликовал обращение на имя Президента России. В письме он привлекает внимание главы государства к массовым нарушениям прав инвесторов, когда брокеры в одностороннем порядке распродают активы клиентов, а суды оставляют это без должной правовой оценки. По мнению автора, сложившаяся ситуация нивелирует интерес граждан к долгосрочным инвестициям и тормозит развитие фондового рынка страны: