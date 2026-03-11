Ричмонд
Обращение к президенту Российской федерации Владимиру Путину

Инвестор Василий Кошелев обратился к Владимиру Путину.

Василий Кошелев, частный инвестор и фигурант резонансного судебного разбирательства с брокером (дело скоро будет рассмотрено в Верховном Суде РФ), опубликовал обращение на имя Президента России. В письме он привлекает внимание главы государства к массовым нарушениям прав инвесторов, когда брокеры в одностороннем порядке распродают активы клиентов, а суды оставляют это без должной правовой оценки. По мнению автора, сложившаяся ситуация нивелирует интерес граждан к долгосрочным инвестициям и тормозит развитие фондового рынка страны:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаюсь к Вам от лица частных инвесторов, заинтересованных в восстановлении доверия к фондовому рынку Российской Федерации и институтам защиты прав акционеров в целях выполнения поставленной Вами задачи по удвоению капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году.

Прошу обратить Ваше внимание на массовые случаи принудительной распродажи активов брокерами по заниженной стоимости, которые выявили отсутствие четкого законодательного регулирования отношений между инвестором, брокером, биржей и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а значит и отсутствие реальной эффективной судебной защиты интересов сотен тысяч частных инвесторов в случае злоупотреблений со стороны брокеров.

Игнорирование интересов частных инвесторов в сложившейся судебной практике подрывает интерес и доверие к фондовому рынку, фактически лишая акционера возможностей юридической защиты прав собственности.

В качестве примера можно привести действия брокеров в феврале 2022 года по признанию долларов, евро и иностранных ценных бумаг «недостаточно ликвидными», и принудительной распродаже активов своих клиентов. Это решение лишило инвесторов законного права самостоятельно распоряжаться своими денежными средствами в валюте и ценными бумагами. Кроме того, закрывая позиции клиентов, брокеры допустили ряд нарушений собственных регламентов и нормативных актов ЦБ.

Многочисленные попытки обращения частных инвесторов в суды за восстановлением нарушенных прав ни к чему не привели в отсутствии наработанной судебной практики в части взаимодействия между инвестором и профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Решения многих судов были основаны на формальном подходе, что приводило искажению правоприменения в пользу брокеров в ущерб законным правам инвесторов, которые несут колоссальные потери.

Подтверждением вышесказанному является мое судебное дело, которое сейчас рассматривается в Верховном Суде РФ. Подробная информация о моем судебном арбитражном деле № А56−66749/2023 и об обстоятельствах спора с брокером содержится на сайте кошелевпротивброкера.рф.

Убедительно прошу Вас от себя лично и от имени сотен тысяч инвесторов, обратить внимание на данную проблему и дать поручение сформировать профильную законодательную базу с учетом интересов частных инвесторов, заинтересованных в долгосрочном развитии фондового рынка России.

Расширенная версия настоящего обращения к Президенту России направлена в Администрацию Президента России через электронную приемную.

С уважением,

Василий Владимирович Кошелев.