Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 11 марта 2026:
1. Тщедушных тел ПАСовцев хранители: Руководителей Молдовы в глубинке даже в лицо не знают — они возомнили себя «высшими существами», а телохранители — защита от собственного страха.
2. Страшное ДТП в Молдове: Восьмилетняя девочка борется за жизнь — ее на дикой скорости сбил автомобиль.
3. ПАС снова хочет переписать Конституцию Молдовы: Гагаузию могут лишить полномочий и автономии?
4. Ранняя весна сменилась жарким летом: Жителей Молдовы ждут до 20 градусов тепла — синоптики радуют прогнозом.
5. Власть давно не вызывает доверия: Жители Молдовы надеются только на Бога и церковь, поэтому ее хотят уничтожить — данные опроса.
Тщедушных тел ПАСовцев хранители: Руководителей Молдовы в глубинке даже в лицо не знают — они возомнили себя «высшими существами», а телохранители — защита от собственного страха.
Такое ощущение, что руководство страны делает все, чтобы «помазанников Божиих» не то, чтобы не уважали, а, напротив, откровенно надсмехались над ними (далее…).
Власть давно не вызывает доверия: Жители Молдовы надеются только на Бога и церковь, поэтому ее хотят уничтожить — данные опроса.
Результаты опроса не удивили, а скорее подтвердили мрачность жизни в Молдове (далее…).
Существует ли купюра 500 евро сейчас или ее вывели из обращения: У жителей Молдовы, хранящих сбережения в евровалюте, есть повод для беспокойства.
Банкноту в 500 евро так часто подделывали, что у Европейского центрального банка опустились руки (далее…).