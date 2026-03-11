Доказать, чего ты стоишь

Как начальник сборной команды России по натурбану (дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях по естественной трассе. — «ВМ»), я могу сказать, что Федерация санного спорта поддерживает сдачу нашими спортсменами ГТО. Ведь так они показывают достойный уровень физической подготовки и подают пример своим болельщикам, которые могут заинтересоваться и тоже попробовать выполнить комплекс. Думаю, что те наши спортсмены, кто еще не сдал нормативы, обязательно сделают это в будущем. Ребята у нас активные и физически подготовленные, так что у них все должно получиться.