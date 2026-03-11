Доказать, чего ты стоишь

Успешное выполнение нормативов дает некоторые бонусы, например дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Я считаю, что сдача норм ГТО очень важна как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Пару лет назад я сама сдала комплекс и получила золотой значок. Сейчас я уже отношусь к следующей возрастной ступени ГТО и хочу вновь попробовать свои силы.
Как начальник сборной команды России по натурбану (дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях по естественной трассе. — «ВМ»), я могу сказать, что Федерация санного спорта поддерживает сдачу нашими спортсменами ГТО. Ведь так они показывают достойный уровень физической подготовки и подают пример своим болельщикам, которые могут заинтересоваться и тоже попробовать выполнить комплекс. Думаю, что те наши спортсмены, кто еще не сдал нормативы, обязательно сделают это в будущем. Ребята у нас активные и физически подготовленные, так что у них все должно получиться.
ГТО можно сдавать с шести лет, а верхнего возрастного предела нет. Маленькие дети не всегда могут осознать, зачем им нужен этот комплекс. В их случае это становится больше инициативой детского сада, школы или спортивной секции.
А вот что касается взрослых людей, особенно старшего поколения, для них ГТО становится возможностью доказать, и в первую очередь самим себе, что они все еще в неплохой физической форме и порой не хуже молодых могут показать свои силы. Кроме того, старшее поколение активно участвует в программах «Московского долголетия» и зачастую готовится к сдаче нормативов даже более осознанно, чем молодежь.
Как человек, который сдавал ГТО, могу сказать, что его нормативы правильно подобраны под возраст и пол сдающих. И даже если человек не занимался профессиональным спортом, при правильной подготовке ему под силу сдать комплекс.
Вообще значки ГТО, бонусы, дополнительные баллы при поступлении в ссузы и вузы — это хорошо. Но главное, когда человек готовится к сдаче комплекса, он улучшает свою общую физическую подготовку, становится крепче, выносливее. Именно это становится главным результатом сдачи ГТО!