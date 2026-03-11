Жители Бодайбо назвали «показухой» арест главы поселения

«Глава поселения, безусловно, виноват. Три года его работы показали, что человек во власти он совершенно случайный. Пришел просто отсидеться и ничего не делать», — высказывается один из местных, Игорь (имя изменено). — «Но, безусловно, виноват и глава района Юмашев, 20 лет возглавляет район… Он же и Ботвина привел в кресло главы, перед выборами ходил и агитировал в его поддержку, а как случилось уголовное дело, сразу открестился».