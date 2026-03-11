Ричмонд
Иран опубликовал фото ракеты, подписанной в память о жертвах Эпштейна

Иранский телеканал Press TV в среду, 11 марта, опубликовал фото ракеты, предназначенной для пуска по позициями американо-израильских сил.

— «В память о жертвах острова Эпштейна». Надпись на иранской ракете перед ее запуском по позициям США и Израиля, — добавили в Telegram-канале.

Ранее одна из предполагаемых жертв известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в изнасиловании.

Сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная за торговлю людьми, предложила Трампу сделку: она очистит его имя от обвинений, если он помилует ее. При этом лидер США не исключил такой возможности.

До этого Максвелл не стала давать показания в комитете палаты представителей конгресса США по надзору и подотчетности. Она сослалась на пятую поправку и отказалась отвечать на какие-либо вопросы.

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи, в свою очередь, заявил, что ракетный удар по школе для девочек в Иране может быть связан с жертвоприношениями в рамках культа американского финансиста.

