Мэр Уфы: в городе за 10 дней выпала месячная норма осадков

Сегодня утром, 11 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в Telegram-канале видеообращение к горожанам, в котором сообщил, что за первые 10 дней марта в городе выпала месячная норма осадков. Он признал, что не все дворы пока расчищены, но заверил, что городские службы работают комплексно и принимают все необходимые меры.