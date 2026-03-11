Мэр Уфы: в городе за 10 дней выпала месячная норма осадков

Сегодня утром, 11 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в Telegram-канале видеообращение к горожанам, в котором сообщил, что за первые 10 дней марта в городе выпала месячная норма осадков. Он признал, что не все дворы пока расчищены, но заверил, что городские службы работают комплексно и принимают все необходимые меры.
Глава администрации столицы Башкирии также анонсировал начало субботников — они стартуют уже с завтрашнего дня.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.