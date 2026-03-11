К концу недели в Калининградской области прогнозируют потепление до +18°C

«Предварительно, в пятницу и субботу мы вновь окажемся в зоне интенсивного выноса тропической воздушной массы, где нас снова ждёт сухая, солнечная и очень тёплая погода: модели рассчитывают дневное потепление до рекордных для этих чисел +15…+18°C, ночи будут умеренными (+2…+6°C), заморозки маловероятны. Из-за нарастания барического градиента ветер может быть порывистым», — рассказали метеорологи.