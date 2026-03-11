Ричмонд
К концу недели в Калининградской области прогнозируют потепление до +18°C

Самые высокие температуры ожидаются в пятницу и субботу.

К концу недели в Калининградской области прогнозируют потепление до +18°C. Самые высокие температуры ожидаются в пятницу и субботу. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Перед этим в регионе ожидается небольшое похолодание. В четверг столбик термометра не поднимется выше +10°С на большей части Калининградской области.

«Предварительно, в пятницу и субботу мы вновь окажемся в зоне интенсивного выноса тропической воздушной массы, где нас снова ждёт сухая, солнечная и очень тёплая погода: модели рассчитывают дневное потепление до рекордных для этих чисел +15…+18°C, ночи будут умеренными (+2…+6°C), заморозки маловероятны. Из-за нарастания барического градиента ветер может быть порывистым», — рассказали метеорологи.

На воскресенье расчёты разнятся от сухого тепла до более низких температур и осадков. Из-за прохождения полярного фронта в регионе в этот день могут пойти дожди.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.