6 открыток к праздникам 11 марта. Детские мечты и День охранника

11 марта в календаре отметились несколько важных дат с которыми можно смело поздравлять близких.

11 марта — день, когда в календаре встретились необычная фантазия и надёжная защита. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку открыток к обоим праздникам, чтобы вы могли порадовать близких, верящих в чудеса, или поздравить знакомых охранников с их профессиональным днём.

Праздник голубых слонов.

11 марта отмечается Праздник голубых слонов — необычный день, посвящённый фантазии, творчеству и умению мечтать. Точная история его появления остаётся загадкой: одни связывают его с мифологическими сказаниями о волшебных существах, другие считают символом нестандартного мышления.

В этот день принято собираться с друзьями или в семейном кругу, чтобы поделиться своими мечтами — теми самыми «голубыми слонами», о которых мы мечтали в детстве и продолжаем мечтать сейчас. Многие украшают дом голубыми цветами и фигурками слонов, устраивают тематические вечеринки или просто радуются жизни, проявляя свою индивидуальность. Чтобы подарить близким частичку волшебства и напомнить им о важности мечты, выберите милую открытку со слоником в нашей коллекции.

День сотрудников частных охранных агентств (День охранника).

А ещё 11 марта в России отмечается День сотрудников частных охранных агентств — профессиональный праздник всех, кто обеспечивает безопасность объектов и людей. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1992 году был принят Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», который дал официальный старт развитию охранного бизнеса в стране.

Сегодня в России насчитывается более 20 тысяч частных охранных организаций, в которых трудятся сотни тысяч специалистов. Они охраняют школы, больницы, офисы, торговые центры и промышленные объекты, а также сопровождают грузы и обеспечивают порядок на массовых мероприятиях. В этот день принято поздравлять знакомых охранников, благодарить их за нелёгкий труд и вручать подарки. Чтобы порадовать тех, кто заботится о вашей безопасности, выберите тёплую открытку из нашей коллекции.