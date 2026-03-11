КСИР запустил ракету с двухтонной боеголовкой в ходе ответа США и Израилю

В ходе масштабной военной операции против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке Иран применил тяжелое вооружение. Элитные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отчитались об использовании ракет с двухтонной боеголовкой. Об этом сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на заявление военных.
«В ходе 37-го этапа операции “Правдивое обещание-4” мы ударили по позициям США новыми ракетами Khorramshahr 4 [»Хорремшехр-4«] с боеголовкой весом 2 тонны», — говорится в публикации.
Тем временем стали известны политические условия Ирана для диалога с Вашингтоном. Тегеран выдвинул США три конкретных требования. Их выполнение необходимо для возобновления мирных переговоров между странами.
Первым пунктом значится получение от Соединенных Штатов твердых гарантий того, что атаки на Иран не повторятся. Кроме того, иранская сторона настаивает на выплате компенсации за причиненный ранее ущерб. Третьим и ключевым условием называется официальное согласие Вашингтона на реализацию Ираном полного ядерного цикла на собственных атомных объектах.