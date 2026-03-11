Укол филлера может привести к слепоте за 90 минут: эксперты о рисках

Жителям Волгограда стоит внимательнее относиться к выбору косметологических процедур, так как даже простые манипуляции могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. В прошлом году россияне потратили более 60 млрд рублей на косметические инъекции, однако участники форума Beauty Business Connect предупредили о скрытых рисках.
В обсуждении участвовали не только косметологи, но и онкологи, офтальмологи, неврологи. Замдиректора Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Маргарита Рахматулина подчеркнула, что косметолог может спасти жизнь, если проявит онконастороженность.
Пациенты часто приходят для удаления пигментных пятен, папиллом и родинок, и именно косметолог, наблюдающий кожу в динамике, способен вовремя заметить опасные изменения. Проблема в том, что в редком кабинете есть дерматоскоп — прибор с увеличением и подсветкой для детального осмотра сомнительных образований.
Заведующая онкоотделением московской ГКБ имени Юдина Мария Ермощенкова привела примеры, когда удаление подозрительных новообразований лазером без гистологии приводило к генерализованному раку кожи. Косметологам рекомендовали изучать маршрутизацию: при подозрении на патологию они обязаны объяснить риски и настойчиво направить пациента в поликлинику для получения направления в Центр амбулаторной онкологической помощи.
Отдельную тревогу вызывают процедуры в периорбитальной зоне вокруг глаз. Офтальмологи Вячеслав Куренков и Ксения Ластовская рассказали о случаях потери зрения после блефаропластики и уколов ботокса или филлера. Механизм осложнения прост: игла может случайно попасть в сосуд, питающий сетчатку. Если филлер оказывается в артерии, а экстренные меры не приняты, глазное дно белеет, и глаз погибает за 60−90 минут.
К сожалению, немногие косметологи знают правила первой помощи в такой ситуации и вызывают обычную скорую, что приводит к потере времени. Пациентке необходима немедленная специализированная офтальмологическая помощь, иначе зрение не восстановить.
Врачи настаивают: пациенты должны быть предупреждены о возможных рисках, а специалисты — знать алгоритмы действий при осложнениях.
