Укол филлера может привести к слепоте за 90 минут: эксперты о рисках

Отдельную тревогу вызывают процедуры в периорбитальной зоне вокруг глаз. Офтальмологи Вячеслав Куренков и Ксения Ластовская рассказали о случаях потери зрения после блефаропластики и уколов ботокса или филлера. Механизм осложнения прост: игла может случайно попасть в сосуд, питающий сетчатку. Если филлер оказывается в артерии, а экстренные меры не приняты, глазное дно белеет, и глаз погибает за 60−90 минут.