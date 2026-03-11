Спрос на специалистов по кибербезопасности растет в Приморье

Одна из ключевых особенностей подбора в «кибербезе» — ставка на специалистов с опытом работы, именно для них открывается 88% вакансий, причем 37% вакансий рассчитаны на кандидатов с опытом от трех до шести лет, 4% — более шести лет, что является очень высоким уровнем требований для современного рынка труда. Лишь на 12% вакансий в сфере информационной безопасности могут претендовать новички в профессии (для сравнения, в целом по рынку труда на вакансии без опыта приходится почти половина предложений, а именно — 41%).