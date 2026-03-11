Спрос на специалистов по кибербезопасности растет в Приморье

Спрос на специалистов по информационной безопасности продолжает расти в Приморском крае, но успешное трудоустройство в бурно растущем ИТ-секторе будет доступно в основном кандидатам с высоким уровнем профессиональных компетенций и опытом работы, сообщает портал hh.ru.
Специалисты по информационной безопасности вошли в десятку наиболее востребованных в ИТ-сфере (5% от всех вакансий в данном направлении в 2025 году), при этом потребность в них на рынке труда продолжает расти. Так, за 2025 год в Приморском крае число вакансий выросло на 14% к предыдущему году, а за первые два месяца 2026 года работодатели уже успели открыть или обновить 11% от прошлогоднего объема вакансий в сфере кибербезопасности.
Основные «потребители» кадров с квалификацией в сфере инфобезопасности — компании из ИТ-отрасли (30%), но не только. В первой пятерке по уровню спроса — финансовый сектор (11%), услуги для бизнеса, госорганизации и розничная торговля (по 5%), нефтегазовый сектор, строительные и телекоммуникационные компании (по 4%).
Одна из ключевых особенностей подбора в «кибербезе» — ставка на специалистов с опытом работы, именно для них открывается 88% вакансий, причем 37% вакансий рассчитаны на кандидатов с опытом от трех до шести лет, 4% — более шести лет, что является очень высоким уровнем требований для современного рынка труда. Лишь на 12% вакансий в сфере информационной безопасности могут претендовать новички в профессии (для сравнения, в целом по рынку труда на вакансии без опыта приходится почти половина предложений, а именно — 41%).
Кроме высокой планки в части опыта, компании-работодатели предъявляют серьезные требования к профессиональным компетенциям кандидатов, в том числе цифровым, среди которых чаще всего встречается Linux, SIEM, DLP, VipNet, Python, TCP/IP. Также важнейшими навыками для построения карьеры в сфере кибербезопасности стали опыт аудита информационной безопасности, управление информационной безопасностью, защита персональных данных, владение средствами криптографической защиты информации, опыт разработки политики информационной безопасности, тестирование безопасности, обеспечение антивирусной защиты и умение тестировать уязвимости защиты.
«Работодатели, нанимающие специалистов по информационной безопасности, тщательно оценивают компетенции кандидатов уже на этапе изучения резюме. Чтобы повысить свои шансы на успешное трудоустройство, соискателям необходимо подкрепить свой опыт результатами работы, проектами и успешными кейсами. Поможет также подтверждение ИТ-навыков в “Национальной системе оценки ИТ-компетенций”, где, в частности, можно пройти тексты на знание Linux и Python, которые востребованы в сфере кибербезопасности, и получить сертификаты, которые автоматически подтянутся к резюме кандидата на hh.ru», — комментирует Ксения Аверина директор hh.ru Дальний Восток.