Всего две скорые обслуживают 34 тысячи жителей российского города

В Североуральске Свердловской области после объединения службы скорой помощи с Серовом жители начали жаловаться на нехватку бригад. По их словам, диспетчеры иногда советуют не ждать скорую и самостоятельно ехать в больницу.
По данным местных жителей, сейчас на весь округ, где проживает около 34 тыс. человек, работают только две машины скорой помощи. Из-за этого бригады не всегда успевают приехать к пациентам в установленное время — 20 минут, передает телеграм-канал Ural Mash.
Ситуацию осложняет нехватка медицинских работников. Кроме того, в городе закрыт родильный дом, а в больнице продолжается длительный ремонт.
В результате некоторых пациентов перевозят на лечение в соседние города — Краснотурьинск или Серов. Дорога до медицинских учреждений может занимать около двух часов.
Часть жителей, по их словам, вынуждена добираться до врачей самостоятельно, если скорая помощь не может приехать вовремя.
