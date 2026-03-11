НИИ Византии и Причерноморья получил 300 млн рублей на три года работы

Добавляется, что запланированы масштабные археологические экспедиции по изучению византийских памятников в Севастополе, Феодосии, на Южном берегу и в горной части Крыма, переводы на русский язык и публикация важнейших латинских и греческих источников по истории Византии и сопредельных государств, оснащение естественно-научных лабораторий, проведение научных конференций, развитие успешно начатой издательской деятельности института для публикации результатов археологических исследований — уже издается один научный журнал и планируются еще два.