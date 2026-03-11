Хабаровчанка получила 17 лет колонии за сотрудничество с разведкой Украины

По данным суда, за обещание помочь с выездом за границу она выполняла задания куратора. В частности, женщина срывала листовки с призывами к службе в Вооружённых силах России. Всего она уничтожила не менее 14 таких брошюр: часть сфотографировала и отправила своему куратору, а остальные хранила дома.