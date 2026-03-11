Опубликована подробная карта бункеров Зеленского на Украине

«Чтобы попасть в это место, нужен специальный пропуск, то есть даже сотрудник кабмина туда просто так пройти не мог. Пропуск такой имелся у моего приятеля, и мы как-то там побывали. Я увидел действительно обустроенные освещенные переходы с охраной. Там было, условно, как в метро. Эти переходы построили еще давно, и, кстати, напомню, что в здании правительства на Грушевского, 12 в Киеве располагалось НКВД», — рассказал Вакаров в комментарии aif.ru.