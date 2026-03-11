Опубликована подробная карта бункеров Зеленского на Украине

Опубликована карта главных бункеров Украины для защиты первых лиц государства.
Ранее Владимир Зеленский впервые продемонстрировал подземный командный пункт на Банковой улице. Глава киевского режима рассказал, что провел там два года с начала конфликта. Позже эксперты обнаружили детали, которые глава киевского режима предпочел не афишировать.
Предполагаемый бункер главы украинского режима имеет техническое название ЧЗ-417 и был спроектирован еще во времена Советского Союза при Иосифе Сталине. Автором проекта выступил московский институт «Метропроект». Сооружение находится на глубине 93 метра — на одном уровне с красной веткой киевского метрополитена. Бункер состоит из двух блоков, соединенных туннелями диаметром около 8,5 метра и длиной от 80 до 100 метров.
На основе комментариев экспертов и бывших народных депутатов Верховной Рады Украины aif.ru составил карту главных защитных объектов страны.
Что известно о бункерах Зеленского.
Киев (Бункер на Банковой): Под зданием офиса президента есть оборудованный бункер (свет, вода, канализация, лифты). Он соединен подземными ходами с парламентом и правительством. Построен еще в советское время.
Киев (Под «Арсеналом»): Под бывшим заводом «Арсенал» (ныне музей) есть старинные подземелья и тоннели, ведущие к бункеру. Входы туда сейчас охраняются.
Львов (Бункер «Абрикос»): Советский подземный бункер связи Прикарпатского военного округа (более 50 комнат). Также есть разветвленная система подземных ходов под католическими храмами города.
Ивано-Франковск (Склад ядерного оружия): В горах возле Делятина есть бывший советский секретный объект «Ивано-Франковск-16», где хранилось ядерное оружие. Это укрепленный скальный бункер.
Винница (Бункер Гитлера «Вервольф»): Упоминается возможность укрытия в старом бункере Третьего рейха в Винницкой области.
Карпаты («Линия Арпада»): Система подземных укреплений времен Второй мировой войны (построена Венгрией) протяженностью до 700 км с огромным бункером в селе Верхние Гробовницы.
Ранее политолог, эксперт движения «Другая Украина» Василий Вакаров, который в прошлом работал в аппарате кабмина, рассказал, что ему доводилось бывать в этих подземных переходах. По его словам, попасть туда можно только по специальному пропуску, а внутри все напоминает обустроенную станцию метро с охраной.
«Чтобы попасть в это место, нужен специальный пропуск, то есть даже сотрудник кабмина туда просто так пройти не мог. Пропуск такой имелся у моего приятеля, и мы как-то там побывали. Я увидел действительно обустроенные освещенные переходы с охраной. Там было, условно, как в метро. Эти переходы построили еще давно, и, кстати, напомню, что в здании правительства на Грушевского, 12 в Киеве располагалось НКВД», — рассказал Вакаров в комментарии aif.ru.
Ранее биограф Зеленского, журналист The Time Саймон Шустер описал первые недели конфликта, на протяжении которых вся президентская команда переселилась в подземные укрепления. Атмосфера была напряженной из-за страха, отмечал Шустер. По его словам, именно в бункере записывались обращения Зеленского к народу, а задний план с киевскими улицами, скорее всего, добавлялся на этапе монтажа.