Обновленные автобусы выйдут на маршрут № 51 в Челябинске

С 1 апреля в Челябинске поменяется перевозчик на автобусном маршруте № 51 (улица Молодогвардейцев — поселок Сосновка). Право работать на этом направлении после торгов получил «Третий автобусный парк», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
На линию выйдут автобусы марки ЛиАЗ, которые раньше бегали по маршруту № 15. Машины уже прошли необходимое техобслуживание.
«Механики проверили каждую деталь, особое внимание уделили коробкам передач», — рассказали в автобусном парке.
Всего задействуют 16 машин: 15 будут работать на маршруте, одна останется в резерве. Объявлен набор водителей.
Пока контракт с перевозчиком заключен до 31 августа 2026 года. Как пояснили на предприятии, короткий срок контракта обусловлен сложностью маршрута: специалисты намерены проанализировать работу транспорта, чтобы в будущем улучшить условия в следующем тендере.