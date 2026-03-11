Ещё 40 новых камер для борьбы с поджогами сухой травы установят в Приморье

Система видеонаблюдения «Лесохранитель» масштабно расширяется в Приморье в рамках подготовки к пожароопасному сезон. К уже действующим 37 камерам добавят ещё 40. Монтаж новых устройств стартовал в минувшие выходные, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Новые камеры будут установлены в следующих округах: Хасанский, Михайловский, Ханкайский, Хорольский, Пограничный, Октябрьский, Анучинский, Арсеньевский, Чугуевский, Кавалеровский, Ольгинский, Дальнегорский, Черниговский, Кировский, Лучегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Кировский, Спасский, Надеждинский, Уссурийский, Артёмовский, Владивостокский», — говорится в сообщении.
Как сообщили в министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Приморья, система «Лесохранитель» уже доказала свою эффективность. Благодаря ей удаётся оперативно выявлять даже небольшие очаги задымления и предотвращать их переход в крупные пожары.
«Выявление задымлений в начальной стадии позволяет в разы снизить возможность перехода огня в лесную зону, населённые пункты. Скорость получения и передачи полученных данных с помощью современных технологий повышает эффективность нашей работы и предотвращает чрезвычайные ситуации», — отметили в краевом минГОЧС.
Камеры устанавливаются на вышках сотовой связи и обеспечивают панорамный обзор на 360 градусов с дальностью до 20 километров. В основе системы — искусственный интеллект, который автоматически распознаёт признаки возгорания, определяет точные координаты и время события и передаёт информацию диспетчеру. После подтверждения сигнала данные немедленно направляются в профильные службы для незамедлительного реагирования.
Отметим, что пожароопасный сезон объявлен в 18 округах Приморья. На территории Владивостока он начал действовать с 10 марта. Кроме того, особый противопожарный режим действует с 10 марта на территории Хасанского муниципального округа.