Эстонский профессор заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может продлиться до конца лета

Эксперт назвал факторы, которые могут вынудить стороны прекратить боевые действия.

Источник: Клопс.ru

Эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон считает, что противостояние на Ближнем Востоке может затянуться на несколько месяцев. Об этом он заявил, комментируя ситуацию вокруг Ирана. Эксперта цитирует РИА Новости в среду, 11 марта.

«Если говорить с юридической точки зрения, поскольку я юрист, это ничем не спровоцированное вооружённое нападение Израиля и Соединенных Штатов на Иран. Как и многие другие, это конфликт не будет краткосрочным. Вероятно, он продлится не только недели, но и месяцы — некоторые даже говорят, что до конца лета», — отметил Мюллерсон.

При этом профессор назвал факторы, которые, по его мнению, могут вынудить стороны прекратить боевые действия. Одним из них он считает закрытие Ормузского пролива и возможные удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. Вторым фактором эксперт назвал истощение запасов ракет-перехватчиков у западных стран.

Иран обозначил три требования, при выполнении которых может вернуться к переговорам с Соединёнными Штатами.

