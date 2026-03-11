С 15 марта в Ростове введут запрет парковки на ряде улиц

Кроме того, запрет на остановку затронет и другие магистрали. С 15 марта нельзя будет оставлять машины на участках улиц Седова и Темерницкой. На последней ограничения будут иметь временной характер: в будние дни с 8 утра до 8 вечера стоянка будет запрещена вдоль домов №№ 2−6 и №№ 10−22/7. Владельцам автомобилей, припаркованных в районе домов № 38 и 40 на той же улице, стоит быть внимательными — там дополнительно установят таблички, информирующие о принудительной эвакуации нарушителей.