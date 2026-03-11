С 15 марта в Ростове введут запрет парковки на ряде улиц

В Ростове с середины марта ожидаются изменения в организации дорожного движения на центральных улицах. Как сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, большая часть новых правил парковки и стоянки автомобилей начнет действовать с 15 марта.
Первые нововведения вступают в силу уже 15 марта. На улице Московской, в районе дома № 72, стоянка и остановка автотранспорта станут недоступны из-за аварийного состояния расположенного там строения. В этот же день ряд ограничений появится на улице Шаумяна: знаки, запрещающие остановку и предупреждающие об эвакуации, установят в районе домов № 9, 15 Б и 17. Аналогичные меры для упорядочивания парковочного пространства и увеличения пропускной способности дорог будут введены на улицах Московской (возле дома № 84), Ульяновской (на отрезке от переулка Газетного до проспекта Ворошиловского) и Тургеневской (у дома № 34).
Кроме того, запрет на остановку затронет и другие магистрали. С 15 марта нельзя будет оставлять машины на участках улиц Седова и Темерницкой. На последней ограничения будут иметь временной характер: в будние дни с 8 утра до 8 вечера стоянка будет запрещена вдоль домов №№ 2−6 и №№ 10−22/7. Владельцам автомобилей, припаркованных в районе домов № 38 и 40 на той же улице, стоит быть внимательными — там дополнительно установят таблички, информирующие о принудительной эвакуации нарушителей.
Следующий этап изменений начнется 22 марта. Под запрет остановки и стоянки попадут участки на проспекте Чехова (возле домов №№ 109, 79−81, 82−88, а также в районе строений № 49, 72, 37/29, 31/81 и 27/125), а также на улицах Социалистического и Восточной. В частности, на Социалистической изменения коснутся отрезка от дома № 215 до улицы 7-го Февраля и территории у дома № 224. На улице Катаева стоянка станет невозможна на участке от строения № 289 до пересечения с переулком Островского.
Отдельное предупреждение адресовано пешеходам. В связи с плановой заменой перильного ограждения на виадуке по улице Сарьяна с 23 марта по 18 апреля будет полностью перекрыто движение людей по южной стороне тротуара.
