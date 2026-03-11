В России нашли способ «перепрограммировать» сознание пациентов с анорексией

«Мы давно задавались вопросом, есть ли способ “перепрограммировать” жесткие установки пациентов с нервной анорексией в отношении идеалов своего тела. Ведь именно эти установки лежат в основе дисфункционального поведения, направленного на фанатичное похудение. Ключевыми здесь оказались два компонента метапознания: саморефлексия (понимание своих мыслей и состояний) и мастерство (способность применять это понимание для гибкого решения проблем с учетом контекста)», — отметила руководитель работы Ольга Карпенко, главный научный сотрудник Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева.