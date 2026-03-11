В посольстве РФ в Израиле ответили на вопрос об обращениях Галкина*, Слепакова* и Макаревича* за помощью

Переехавшие из России в Израиль артисты Андрей Макаревич*, комик Семен Слепаков* и Максим Галкин* не обращались в консульство России в Тель-Авиве из-за военной эскалации с Ираном. Об этом со ссылкой на дипведомство сообщает РИА Новости.