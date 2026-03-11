Спелость подсолнечника научились дистанционно определять с точностью до 98%

«Мы доказали, что смотреть нужно именно на тыльную сторону корзинки. Семена спрятаны, но химические процессы в тканях соцветия напрямую связаны с их созреванием. Хлорофилл разрушается, каротиноиды меняют соотношение — и все это видно спектрометру. Нам помогли индексы, чувствительные к пигментам: CCI, Booch, Datt3, TCARI и другие. Они уловили даже те изменения, которые человеческий глаз не различает. Проблема в том, что агроном определяет влажность точно в отношении к отдельным растениям, но есть большая проблема с репрезентативной выборкой, чтобы правильно оценить ситуацию по всему полю. Наши технологии призваны заменить существующие инструменты — не просто дать дополнительную информацию, а фактически измерить влажность по отношению ко всей тысяче растений на поле», — пояснил заведующий лабораторией Павел Дмитриев.