Режиссер Эдуард Бояков рассказал о питомцах

Известный режиссер, руководитель Театра на Малой Ордынке считает «местом силы» свою загородную усадьбу под Переславлем-Залесским. Какое-то время назад он даже собирался завести там корову. Получилось осуществить эту мечту?
«Продолжаю мечтать, — рассказал Эдуард Владиславович в эксклюзивном интервью aif.ru. — Пока мы с женой ограничиваемся кошками, собаками. У нас потрясающая овчарка, в которую жена влюблена. Она всю жизнь мечтала о собаке. Хотя она из семьи охотников, своей собаки у нее никогда не было. Большая немецкая овчарка оказалась очень важным событием для нее, для семьи».
А еще, по словам режиссера, в нескольких минутах ходьбы от его усадьбы находится конный парк с очень красивой, чистой, светлой конюшней. «Там — несколько десятков лошадей. Наши дети, начиная с двухлетнего возраста, уже выступают в качестве наездников», — признался Эдуард Бояков журналисту aif.ru.
