Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Минска объяснили неприятный запах в Чижовке, сказав, когда он исчезнет

Стало известно, когда должен исчезнуть неприятный запах в Чижовке.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун рассказал о том, когда в минском районе Чижовка должен исчезнуть неприятный запах, на который периодически жалуются жители этой столичной локации.

Речь об этом, как пишут «Минск-Новости», зашла в ходе беседы Олега Корзуна с трудовым коллективом предприятия «Мингорсвет», которая состоялась во вторник, 10 марта 2026 года.

Периодически возникающие сильные неприятные запахи — результат работы Минской очистной станции.

— Ведется реконструкция очистной станции, и после выполнения всех запланированных работ неприятные запахи должны исчезнуть. По проекту реконструкция должна завершиться к 2030 году, но город ставит задачу выполнить ее к 2028 году, — отметил Корзун.

Ранее мы писали о самых высокооплачиваемых вакансиях в Беларуси в марте 2026 года (тут про них).