Власти Минска объяснили неприятный запах в Чижовке, сказав, когда он исчезнет

Заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун рассказал о том, когда в минском районе Чижовка должен исчезнуть неприятный запах, на который периодически жалуются жители этой столичной локации.
Речь об этом, как пишут «Минск-Новости», зашла в ходе беседы Олега Корзуна с трудовым коллективом предприятия «Мингорсвет», которая состоялась во вторник, 10 марта 2026 года.
Периодически возникающие сильные неприятные запахи — результат работы Минской очистной станции.
— Ведется реконструкция очистной станции, и после выполнения всех запланированных работ неприятные запахи должны исчезнуть. По проекту реконструкция должна завершиться к 2030 году, но город ставит задачу выполнить ее к 2028 году, — отметил Корзун.
