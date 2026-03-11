Магнитная буря надвигается на Землю: чего ждать 13 марта

Сейчас на Земле продолжается 25-й солнечный цикл, который длится около 11 лет. Его пик пришелся на 2024 год, после чего активность Солнца начала постепенно снижаться. При этом даже в периоды временного исчезновения солнечных пятен геомагнитные возмущения все равно могут происходить.