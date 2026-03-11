Ричмонд
Магнитная буря надвигается на Землю: чего ждать 13 марта

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 13 марта.

Источник: Комсомольская правда

13 марта Землю с вероятностью около 87% накроет магнитная буря уровня G1. Такой прогноз сделали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

По оценкам ученых, буря будет слабой, однако геомагнитные колебания могут ощущаться метеозависимыми людьми. Кроме того, в такие периоды иногда возникают небольшие помехи в работе спутниковой связи и навигационных систем.

Сейчас на Земле продолжается 25-й солнечный цикл, который длится около 11 лет. Его пик пришелся на 2024 год, после чего активность Солнца начала постепенно снижаться. При этом даже в периоды временного исчезновения солнечных пятен геомагнитные возмущения все равно могут происходить.

Руководитель Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев ранее рассказывал, что в ближайшие два года солнечная активность будет продолжать снижаться, однако магнитные бури все еще будут возникать из-за корональных дыр. По его словам, полностью такие явления могут исчезнуть лишь в период минимума солнечного цикла, который ожидается в 2028—2031 годах.