Магнитная буря надвигается на Землю: чего ждать 13 марта

13 марта Землю с вероятностью около 87% накроет магнитная буря уровня G1. Такой прогноз сделали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
По оценкам ученых, буря будет слабой, однако геомагнитные колебания могут ощущаться метеозависимыми людьми. Кроме того, в такие периоды иногда возникают небольшие помехи в работе спутниковой связи и навигационных систем.
Сейчас на Земле продолжается 25-й солнечный цикл, который длится около 11 лет. Его пик пришелся на 2024 год, после чего активность Солнца начала постепенно снижаться. При этом даже в периоды временного исчезновения солнечных пятен геомагнитные возмущения все равно могут происходить.
Руководитель Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев ранее рассказывал, что в ближайшие два года солнечная активность будет продолжать снижаться, однако магнитные бури все еще будут возникать из-за корональных дыр. По его словам, полностью такие явления могут исчезнуть лишь в период минимума солнечного цикла, который ожидается в 2028—2031 годах.