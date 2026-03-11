Россельхонадзор уберег омских детей от 381 килограмма некачественных продуктов

По итогам надзорных мероприятий управление отозвало семь деклараций о соответствии на данные товары. Ветеринарные сопроводительные документы на 381 кг некачественной продукции аннулированы, это полностью исключает ее дальнейший легальный оборот. Который с такими продуктами тем более был нежелателен для использования в питании детей.