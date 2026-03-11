Россельхонадзор уберег омских детей от 381 килограмма некачественных продуктов

Омское управление Россельхознадзора 11 марта сообщило, что ведомство аннулировало ветеринарные документы на 381 кг различных продуктов по итогам 50 проверочных проб в школах, детсадах и домах-интернатах региона.
С 9 января по 10 марта специалисты ведомства отобрали 50 проб животноводческой продукции. Далее лабораторные исследования в Омском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» выявили несоответствия ветеринарным требованиям в семи образцах молочных и мясных продуктов.
«Признаки фальсификации жирно-кислотного состава зафиксированы в сливочном масле “Крестьянское” с массовой долей жира 73% (производитель — филиал АО “Золотые луга” Молочный комбинат “Ситниковский”, Тюменская область) и твороге с жирностью 5% от омского производителя ИП Ивановой С. А. Дополнительно в сметане жирностью 20% тюменского предприятия АО “Золотые луга” установлено превышение нормативных показателей по содержанию дрожжей.
Анализ мясной продукции для детских садов выявил подмену заявленных ингредиентов. В говяжьей печени от ООО «ЕвроСмарт» (Свердловская область) обнаружена ДНК свиньи. В составе мясных тефтелей и котлет «Каргапольские» производства ИП Кужелева Е. Т. (Омская область) идентифицирована ДНК курицы, не указанная в маркировке", — отметили в сообщении.
По итогам надзорных мероприятий управление отозвало семь деклараций о соответствии на данные товары. Ветеринарные сопроводительные документы на 381 кг некачественной продукции аннулированы, это полностью исключает ее дальнейший легальный оборот. Который с такими продуктами тем более был нежелателен для использования в питании детей.
Ранее мы писали, что Россельхознадзор в Омске забраковал четыре партии хризантем и эрингиумов из Китая.