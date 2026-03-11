Ричмонд
МЧС начало учения в Волгоградской области перед паводком

Волгоградская область примет участие во Всероссийских командно-штабных учениях. Сегодня, 11.

Волгоградская область примет участие во Всероссийских командно-штабных учениях. Сегодня, 11 марта, и завтра, 12 марта, силы РСЧС отработают действия по ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.

Тренировки пройдут во всех муниципальных образованиях. Основными площадками для показательных мероприятий станут Волгоград и Среднеахтубинский район. В ГУ МЧС просят жителей не волноваться при виде большого скопления сотрудников и техники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что 12 марта в муниципалитетах снова завоют электросирены и заработают громкоговорители. В этот день пройдет плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения о ЧС.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.