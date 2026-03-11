«Башинформ» выяснил, кому выгодны снежные сугробы в Башкирии

Согласно данным ученых, многолетние данные по снежному покрову с 1989 года по снегомерному маршруту колеблются в квартале 51−91 см. Они учитывают максимальную за год высоту снега. Как правило, она достигалась к 20 февраля, а потом снежный профиль начинал уменьшаться. Однако нередко первая половина зимы выдается малоснежной, а февраль и март отличаются обильными снегопадами.
Так произошло и в этом году. Максимальное увеличение уровня снега за сутки составило до 18 см, на равнине сейчас уровень снега 80 см, в сосновых лесах из-за эфирных выделений хвои снег ниже, в лиственных — выше.
«Снегопады продолжаются, и это хорошо, так как пополнение наших рек на 70% обеспечено талыми водами, то же относится к грунтовым водам, — рассказывает кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник заповедника “Шульган-Таш” Наиля Сайфуллина. — В прошлом году, несмотря на уровень снега чуть выше среднего, половодье было низким. Для последних лет характерно раннее начало весны, что создает повышенную пожарную опасность. Поэтому высокий уровень снега для наших условий — благо».