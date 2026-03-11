«Башинформ» выяснил, кому выгодны снежные сугробы в Башкирии

«Снегопады продолжаются, и это хорошо, так как пополнение наших рек на 70% обеспечено талыми водами, то же относится к грунтовым водам, — рассказывает кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник заповедника “Шульган-Таш” Наиля Сайфуллина. — В прошлом году, несмотря на уровень снега чуть выше среднего, половодье было низким. Для последних лет характерно раннее начало весны, что создает повышенную пожарную опасность. Поэтому высокий уровень снега для наших условий — благо».