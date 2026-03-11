Ричмонд
Минобороны: в Волгоградской области расчёты ПВО отразили ночной налёт БПЛА

В ночь с 10 на 11 марта Волгоградская область вновь подверглась ночному налёту ударных.

В ночь с 10 на 11 марта Волгоградская область вновь подверглась ночному налёту ударных БПЛА, сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО в Волгоградской области перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, — подчеркнули в военном ведомстве.

Всего подверглись атаке украинских БПЛА 11 регионов. Всего средствами ПВО на территории России перехвачены и уничтожены 185 БПЛА.

Отметим, как ранее сообщала редакция, 10 марта в 23:15 в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. По данным мониторинговых Telegram-каналов, группы БПЛА фиксировались в северных и южный районах региона. Кроме того, в 00:59 Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства Волгоградской области. Последние были отменены лишь утром 11 марта в 7:22.

