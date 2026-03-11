Нижегородцам напомнили о поощрениях за сдачу ГТО

Программа «Готов к труду и обороне» (ГТО) предлагает российским гражданам не только улучшить физическую форму, но и получить реальные преимущества. Дополнительные баллы при поступлении в вузы и налоговый вычет — это лишь часть поощрений, доступных тем, кто успешно сдаёт нормативы ГТО. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.