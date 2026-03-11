Ричмонд
Нижегородцам напомнили о поощрениях за сдачу ГТО

Программа позволяет не только укрепить здоровье, но получить ощутимые бонусы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Программа «Готов к труду и обороне» (ГТО) предлагает российским гражданам не только улучшить физическую форму, но и получить реальные преимущества. Дополнительные баллы при поступлении в вузы и налоговый вычет — это лишь часть поощрений, доступных тем, кто успешно сдаёт нормативы ГТО. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Свищёв отметил, что программа ГТО активно работает и приносит пользу. Выполнение простых упражнений, таких как бег, подтягивания и отжимания, доступно каждому здоровому человеку. За это государство предлагает ощутимые бонусы.

Для школьников сдача ГТО может стать значительным преимуществом при поступлении в вуз. Университеты самостоятельно определяют количество баллов, которые можно получить за золотой значок ГТО. Обычно это 3−5 баллов, но в некоторых учебных заведениях может быть начислено до 10 баллов. Серебряные и бронзовые значки дают около 2 баллов.

С 2025 года граждане, успешно сдавшие нормативы ГТО, будут получать налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей. Важно отметить, что для получения вычета необходимо пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в том же году, когда были сданы нормативы.

Свищёв подчеркнул, что программа ГТО направлена на то, чтобы сделать здоровый образ жизни привлекательным и выгодным для каждого. Значок ГТО открывает доступ к различным льготам и преимуществам.

Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте ГТО, получить медсправку о допуске, выбрать центр тестирования и записаться на сдачу нормативов. После успешного выполнения испытаний участник получает знак отличия.

Информацию о нормативах, центрах тестирования и льготах можно найти на сайте ГТО, Министерства спорта РФ и ФНС.