Еще на трех дорогах: из-за непогоды ввели новые ограничения для автомобилей в Башкирии

Сегодня утром, 11 марта, МЧС Башкирии объявило о новых ограничениях движения на региональных дорогах в связи с ухудшением погодных условий — снегопадом, сильным ветром, низовой метелью и плохой видимостью.
С 9:00 полностью прекращено движение для всех видов транспорта на двух участках в Белебеевском районе:
— Белебей — Ермолкино (1−13 км);
— Подлесное — Шаровка (0−17 км).
Ориентировочно проезд откроют к 16:00.
Кроме того, введено ограничение для грузового и пассажирского транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк (67−204 км, Архангельский и Белорецкий районы). Здесь движение планируют восстановить к 12:00.
Время снятия ограничений может быть скорректировано в зависимости от погоды. Водителей просят по возможности отказаться от поездок и соблюдать требования дорожных знаков.
