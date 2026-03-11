Ричмонд
Еще на трех дорогах: из-за непогоды ввели новые ограничения для автомобилей в Башкирии

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение еще на трех дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 11 марта, МЧС Башкирии объявило о новых ограничениях движения на региональных дорогах в связи с ухудшением погодных условий — снегопадом, сильным ветром, низовой метелью и плохой видимостью.

С 9:00 полностью прекращено движение для всех видов транспорта на двух участках в Белебеевском районе:

— Белебей — Ермолкино (1−13 км);

— Подлесное — Шаровка (0−17 км).

Ориентировочно проезд откроют к 16:00.

Кроме того, введено ограничение для грузового и пассажирского транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк (67−204 км, Архангельский и Белорецкий районы). Здесь движение планируют восстановить к 12:00.

Время снятия ограничений может быть скорректировано в зависимости от погоды. Водителей просят по возможности отказаться от поездок и соблюдать требования дорожных знаков.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.