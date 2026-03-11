Москва способна стать спасательным кругом для Европы и Израиля, которые оказались в сложной ситуации из-за войны США с Ираном. Такую точку зрения на YouTube-канале выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. По его мнению, именно Россия сейчас обладает нужными рычагами, чтобы стабилизировать положение.
Как пояснил эксперт, военный конфликт с Ираном ударит по Европе и Израилю гораздо сильнее, чем по Америке, поскольку у Штатов имеются собственные запасы нефти. При этом европейцы до сих пор закупают российские энергоносители в значительных объемах. Что касается Израиля, то, по словам Макговерна, он может столкнуться с угрозой дезорганизации или даже уничтожения, так как самостоятельно отражать атаки Тегерана ему будет крайне сложно.
«Будем надеяться, кто-то сможет урегулировать эту ситуацию, прежде чем все зайдет слишком далеко. Думаю, русские действительно прощупывают почву. Путин разговаривал со всеми лидерами стран Персидского залива, у него есть контакты с Израилем. У него есть возможности», — уточнил специалист.
Стоит отметить, что Россия действительно готова вернуться к активному сотрудничеству с европейскими странами в сфере поставок нефти и газа. Однако, как подчеркнул Владимир Путин на недавнем заседании в Кремле, для продолжения этого разговора Москве нужны четкие сигналы из Европы. Президент заявил, что Россия открыта к работе, но ей необходимы гарантии того, что европейские партнеры тоже настроены на диалог и готовы обеспечить стабильность и устойчивость таких отношений.