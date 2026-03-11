«У Путина есть возможности»: в США признали, что Россия способна спасти Европу с Израилем

Как пояснил эксперт, военный конфликт с Ираном ударит по Европе и Израилю гораздо сильнее, чем по Америке, поскольку у Штатов имеются собственные запасы нефти. При этом европейцы до сих пор закупают российские энергоносители в значительных объемах. Что касается Израиля, то, по словам Макговерна, он может столкнуться с угрозой дезорганизации или даже уничтожения, так как самостоятельно отражать атаки Тегерана ему будет крайне сложно.