Пять лет до отдыха: как статус предпенсионера в Башкирии помогает экономить

Если до официального выхода на пенсию осталось пять лет или меньше, самое время заявить о своих правах. В Башкирии статус предпенсионера — это не просто строчка в базе данных, а реальная возможность получить налоговые льготы, дополнительные выходные и даже бесплатное обучение.
Получить привилегии поможет специальная справка. Она выдается бесплатно и действует вплоть до выхода на пенсию.
Где и как получить подтверждение.
Оформить документ можно, не выходя из дома на портале Госуслуг. А также лично в любом офисе МФЦ или в клиентской службе Социального фонда по РБ.
Важно помнить, право на справку зависит от того, для чего она вам нужна. Если вы идете в налоговую, ориентируйтесь на возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Если же документ нужен для работы или службы занятости, справку выдадут ровно за 5 лет до наступления пенсионного возраста.
Какие льготы у предпенсионера.
Статус предпенсионера дает льготы в самых разных сферах жизни. Например, в налоговой службе на основании справки могут освободить от оплаты земельного налога на один участок (до 6 соток) и оплаты налога на имущество за один объект каждого вида (за одну квартиру, один жилой дом и один гараж одновременно).
Кроме того, работодатель обязан ежегодно предоставлять предпенсионеру два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации. Особый статус также защищает от необоснованного увольнения — работодателям за это грозит серьезная ответственность.
Также в случае потери работы предпенсионеру назначают увеличенное пособие по безработице. По желанию возможно прохождение бесплатных курсов повышения квалификации или полную переподготовку, чтобы оставаться востребованными на рынке.
Отдельные категории граждан (например, ветераны труда или пострадавшие от радиации) могут оформить через соцзащиту компенсацию части расходов на услуги ЖКХ.
А в МФЦ или офисах банка «Уралсиб» по этой справке можно подтвердить право на льготный проезд в общественном транспорте.