Пять лет до отдыха: как статус предпенсионера в Башкирии помогает экономить

Важно помнить, право на справку зависит от того, для чего она вам нужна. Если вы идете в налоговую, ориентируйтесь на возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Если же документ нужен для работы или службы занятости, справку выдадут ровно за 5 лет до наступления пенсионного возраста.