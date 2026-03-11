Ричмонд
В Башкирии ищут лотерейного миллионера

Участник приобрёл счастливый билет в почтовом отделении в селе Ангасяк.

Источник: Башинформ

«Национальная Лотерея» объявила о поиске жителя Башкирии, который выиграл 1 млн рублей в праздничном тираже, посвящённом 8 Марта. Розыгрыш прошёл в минувшее воскресенье в эфире Первого канала.

Победитель до сих пор не обратился в компанию для оформления выигрыша.

«Мы призываем жителей Башкирии внимательно проверить свои лотерейные билеты, а также напомнить об этом близким. Часто билеты покупают в подарок или “на удачу”, а потом откладывают — и именно так крупные выигрыши могут долго ждать своего владельца», — подчеркнули в пресс-службе гослотереи.

