В Башкирии ищут лотерейного миллионера

«Национальная Лотерея» объявила о поиске жителя Башкирии, который выиграл 1 млн рублей в праздничном тираже, посвящённом 8 Марта. Розыгрыш прошёл в минувшее воскресенье в эфире Первого канала.
Победитель до сих пор не обратился в компанию для оформления выигрыша.
«Мы призываем жителей Башкирии внимательно проверить свои лотерейные билеты, а также напомнить об этом близким. Часто билеты покупают в подарок или “на удачу”, а потом откладывают — и именно так крупные выигрыши могут долго ждать своего владельца», — подчеркнули в пресс-службе гослотереи.
