Суд рассмотрит дело об убийстве 37-летней ростовчанки из-за ревности в сауне

Вскоре после случившегося ростовчанина оперативно задержали. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время собрана исчерпывающая доказательственная база, а материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения по существу.