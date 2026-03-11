Ричмонд
Суд рассмотрит дело об убийстве 37-летней ростовчанки из-за ревности в сауне

Ростовский суд рассмотрит дело об убийстве женщины на Зорге.

Источник: Комсомольская правда

Следователи завершили работу над уголовным делом о том, как ростовчанин зарезал знакомую канцелярским ножом в сауне на Зорге. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Следкома.

— Советским межрайонным следственным отделом завершено расследование в отношении 48-летнего жителя. Он обвиняется в совершении убийства. По данным следствия, в декабре 2025 года фигурант находился в одной из саун города, — уточнили в ведомстве.

Правоохранители установили, что нетрезвый мужчина в ходе конфликта на почве ревности нанес множественные удары 37-летней приятельнице. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Вскоре после случившегося ростовчанина оперативно задержали. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время собрана исчерпывающая доказательственная база, а материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения по существу.

