Суд рассмотрит дело об убийстве 37-летней ростовчанки из-за ревности в сауне

Следователи завершили работу над уголовным делом о том, как ростовчанин зарезал знакомую канцелярским ножом в сауне на Зорге. Об этом рассказали в социальных сетях регионального Следкома.
— Советским межрайонным следственным отделом завершено расследование в отношении 48-летнего жителя. Он обвиняется в совершении убийства. По данным следствия, в декабре 2025 года фигурант находился в одной из саун города, — уточнили в ведомстве.
Правоохранители установили, что нетрезвый мужчина в ходе конфликта на почве ревности нанес множественные удары 37-летней приятельнице. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.
Вскоре после случившегося ростовчанина оперативно задержали. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время собрана исчерпывающая доказательственная база, а материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения по существу.
