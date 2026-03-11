Ричмонд
Baza: Россиянка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде

Жительница Крыма впала в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости. Сейчас ее родственники пытаются собрать средства на лечение и решить вопрос с дальнейшей госпитализацией. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Baza.

Екатерина из города Саки является инвалидом-колясочником и работает швеей. Девушка долго копила деньги на первую поездку за границу и отправилась в Таиланд вместе с сестрой. Во время отдыха в Паттайе у нее воспалился зуб мудрости, после чего его удалили в местной клинике по страховке.

На следующий день состояние россиянки резко ухудшилось. У нее поднялась высокая температура, начались бред и потеря сознания, после чего ее госпитализировали в больницу в Чонбури. Там у пациентки появились судороги и посинели губы, после чего она впала в кому.

Девушка несколько дней находится без сознания. Страховка закончилась, и лечение обходится примерно в 15 тысяч бат в сутки. Родные отмечают, что вернуть ее в Россию пока невозможно, так как пациентка нетранспортабельна, передает Telegram-канал.

До этого в Таиланде российский турист пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, который расположен в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда мужчина потерял сознание и умер до прибытия медиков.

