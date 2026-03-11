Baza: Россиянка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде

Екатерина из города Саки является инвалидом-колясочником и работает швеей. Девушка долго копила деньги на первую поездку за границу и отправилась в Таиланд вместе с сестрой. Во время отдыха в Паттайе у нее воспалился зуб мудрости, после чего его удалили в местной клинике по страховке.