Собака помогла женщине обнаружить болезнь и спасла хозяйку от рака

Жительница Великобритании рассказала, что ее собака помогла вовремя обнаружить опасное заболевание. Историю опубликовало издание Daily Star.
По словам Коллин Фергюсон из деревни Хэдкорн, ее немецкая овчарка по кличке Инка начала странно себя вести в 2015 году. Питомец постоянно принюхивался к запаху изо рта хозяйки и проявлял беспокойство.
Через несколько недель женщина решила обратиться к врачу. Медик осмотрел ротовую полость и направил ее на анализы, однако никаких отклонений тогда не нашли.
Тем не менее собака продолжала реагировать на запах. Фергюсон решила пройти полное медицинское обследование организма.
Сканирование показало опухоль в легком размером примерно с мяч для гольфа. Врачи диагностировали у женщины рак легких на первой стадии.
По словам британки, диагноз стал для нее неожиданностью. Она отмечает, что практически не ощущала симптомов, кроме усталости, которую связывала с возрастом и работой.
В июне 2015 года врачи провели операцию и удалили опухоль. Медики пояснили, что обнаружить рак легких на ранней стадии крайне сложно, поэтому своевременная диагностика сыграла ключевую роль.
После лечения женщина находится в состоянии ремиссии и считает, что именно поведение собаки помогло вовремя выявить болезнь.
Читайте также: Фермер смерти: как Роберт Пиктон десятилетиями убивал женщин в Канаде.