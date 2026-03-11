Отключат ИТ-лицей, пожарную часть и девять микрорайонов: в Челябинске 12 марта приостановят водоснабжение из-за ремонта

Жителей девяти микрорайонов в Челябинске предупредили об отключении воды 12 марта. Водоснабжение на время прекратится в Белом хуторе, Привилегии, Конфетти, Атмосфере, Вишневой горке, Женеве, Залесье, Притяжении и Просторах.
Под отключение попадут «ИТ-лицей Привилегия», Образовательный центр № 8, Детские сады № 50, № 51, № 55 и № 77, а также пожарно-спасательная часть № 9 в поселке Западный.
Как сообщили в «ЮжУралВодоканале», подачу воды остановят с 5:00 до 20:00. Причина ограничений — работы по реконструкции канализационно-насосной станции.
Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше