МЭА предложило высвободить нефтяные резервы из-за ситуации на рынке

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые предложило высвободить из резервов крупнейший объем нефти. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в The Wall Street Journal (WSJ).

В материале предположили, что таким образом агентство планирует сгладить подорожание нефти, которое возникло из-за американо-израильской военной операции в Иране.

По данным журналистов, объем превысит 182 миллиона баррелей, которые члены организации направили из резервов в 2022 году. Финальное решение по этому вопросу могут принять уже 11 марта.

Конфликт США и Ирана стал причиной остановки судоходства через Ормузский пролив — ключевую торговую артерию, которая связывает страны Персидского залива с мировыми рынками.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта утверждает, что Россия — единственный победитель в войне на Ближнем Востоке. Москва получает новые ресурсы на фоне роста цен на энергоносители.

Министры финансов стран «Большой семерки», в свою очередь, хотят провести экстренное совещание, чтобы обсудить возможность совместного использования запасов нефти.

При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов — до 111,4 доллара.

