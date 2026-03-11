Ричмонд
Будет мстить за удары по гражданским: Иран просит страны Персидского залива указать расположение баз США и Израиля

КСИР попросил страны залива указать местонахождение баз США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Представители КСИР попросили страны Персидского залива указать местонахождение военных баз Соединенных Штатов Америки и Израиля.

Вместе с тем, представители иранской армии пообещали отомстить Вашингтону и Тель-Авиву за удары по жилым объектам.

Ранее иранские военные нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». По словам посла Ирана в РФ Казема Джалали, это было посланием для «агрессора».

Вместе с тем, Тегеран озвучил три условия для возобновления мирных переговоров с Белым домом. Одно из них — получение гарантий о неповторении нападений. Тегеран также запрашивает от Вашингтона компенсацию. Третьим условием названо согласие США с реализацией Ираном полного ядерного цикла на своих объектах атомной энергетики.

