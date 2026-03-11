Будет мстить за удары по гражданским: Иран просит страны Персидского залива указать расположение баз США и Израиля

Вместе с тем, Тегеран озвучил три условия для возобновления мирных переговоров с Белым домом. Одно из них — получение гарантий о неповторении нападений. Тегеран также запрашивает от Вашингтона компенсацию. Третьим условием названо согласие США с реализацией Ираном полного ядерного цикла на своих объектах атомной энергетики.