Счастье в офисе: больше половины волгоградцев обожают свою работу

Если говорить о том, где именно хотят трудиться волгоградцы и их соседи по округу, то частный бизнес уверенно побеждает. Работу в коммерческих компаниях выбирают 57 процентов южан. Особенно туда стремятся топ-менеджеры, айтишники и рекламщики. В госсектор чаще смотрят педагоги, ученые и бухгалтеры — стабильность для них важнее драйва. При этом каждый пятый житель Юга мечтает работать исключительно на себя, не завися от начальников.