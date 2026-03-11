Счастье в офисе: больше половины волгоградцев обожают свою работу

Вопреки стереотипам о вечной усталости, большинство жителей Юга России, в том числе и Волгограда, чувствуют себя на рабочем месте вполне комфортно. Свежий опрос экспертов hh.ru показал удивительные цифры: сразу 63 процента опрошенных в нашем регионе поставили своей работе твердую «пятерку». Еще 26 процентов оценивают свое положение как удовлетворительное, и лишь каждый десятый признался, что дела на службе идут из рук вон плохо.
Интересно, что уровень счастья напрямую зависит от возраста. Самыми довольными оказались профессионалы в расцвете сил — от 35 до 44 лет. А вот молодежь в возрасте 25−34 лет ворчит чаще других: среди них отличную оценку своей работе поставили меньше половины респондентов. Похоже, поиски себя и амбиции в этом возрасте даются непросто.
Если говорить о том, где именно хотят трудиться волгоградцы и их соседи по округу, то частный бизнес уверенно побеждает. Работу в коммерческих компаниях выбирают 57 процентов южан. Особенно туда стремятся топ-менеджеры, айтишники и рекламщики. В госсектор чаще смотрят педагоги, ученые и бухгалтеры — стабильность для них важнее драйва. При этом каждый пятый житель Юга мечтает работать исключительно на себя, не завися от начальников.
Но что же делает нас по-настоящему счастливыми? Оказывается, для 49 процентов жителей региона главное — это добрые эмоции от того, чем они занимаются. Почти столько же людей ценят возможность расти по карьерной лестнице, а 44 процента признались, что для них критически важен баланс. Волгоградцы больше не хотят «гореть» на работе круглосуточно, предпочитая оставлять время на семью и отдых.
Треть опрошенных и вовсе мечтает о простом человеческом счастье — чтобы офис был поближе к дому, а 16 процентов голосуют за гибридный график, когда пару дней в неделю можно поработать в уютной домашней обстановке.
Ранее сообщалось, что 75 процентов волгоградцев назвали себя трудоголиками.