В Китае братья-тройняшки сыграли свадьбу в один день

В китайском городе Шанцю провинции Хэнань трое братьев-тройняшек сыграли свадьбу в один день, чем привлекли внимание пользователей соцсетей. Об этом сообщает «Цзюпай синьвэнь».
По данным издания, братья с фамилией Ван выросли в обычной семье и с детства почти не расставались. Один из них рассказал журналистам, что в детстве они спали в одной кровати, носили одинаковую одежду, учились в одном классе, а позже устроились работать в одну компанию.
Сообщается, что у каждого из братьев были длительные отношения: старший встречался с девушкой около трех лет, средний — четыре года, а младший — более двух лет. Когда все трое решили жениться, родители предложили провести церемонии в один день.
Свадьба прошла 28 февраля в Шанцю в присутствии родственников и друзей. Видео с торжества быстро распространилось в китайских соцсетях, где пользователи оставили множество поздравлений и шуточных комментариев, передает местное издание.
В прошлом году в Санкт-Петербурге у пары, переехавшей из Испании в Россию, родился четырнадцатый ребенок. Свадьбу испанцы сыграли на родине, там же завели шестерых детей, а уже затем переехали в российский город.