Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Хасанского округа Приморья ввёл особый противопожарный режим

В леса закрыт свободный доступ для жителей и туристов, под запретом костры, выжигание сухой травы, сжигание мусора и любые сельхозпалы на полях округа.

Источник: Аргументы и факты

На территории Хасанского муниципального округа с 10 марта действует особый противопожарный режим, его ввёл своим постановлением глава округа Иван Степанов. Как уточнили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, на этот период для жителей и гостей округа ещё более ужесточают требования пожарной безопасности.

Жителям запрещено ходить в лес и заезжать туда на машинах, исключение сделали только для тех, чья работа связана с лесными массивами.

Документ также вводит полный запрет на костры, сжигание мусора и сухой травы, проведение огнеопасных работ на землях лесного фонда и других категориях земель.

Отдельно подчёркивается, что в округе не допускают сельхозпалы: нельзя жечь порубочные остатки, стерню, пожнивные остатки и разводить костры на полях.

Напомним, пожароопасный сезон в Хасанском округе начался ещё 1 марта.