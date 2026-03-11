Глава Хасанского округа Приморья ввёл особый противопожарный режим

На территории Хасанского муниципального округа с 10 марта действует особый противопожарный режим, его ввёл своим постановлением глава округа Иван Степанов. Как уточнили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, на этот период для жителей и гостей округа ещё более ужесточают требования пожарной безопасности.