Глава Хасанского округа Приморья ввёл особый противопожарный режим

На территории Хасанского муниципального округа с 10 марта действует особый противопожарный режим, его ввёл своим постановлением глава округа Иван Степанов. Как уточнили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, на этот период для жителей и гостей округа ещё более ужесточают требования пожарной безопасности.
Жителям запрещено ходить в лес и заезжать туда на машинах, исключение сделали только для тех, чья работа связана с лесными массивами.
Документ также вводит полный запрет на костры, сжигание мусора и сухой травы, проведение огнеопасных работ на землях лесного фонда и других категориях земель.
Отдельно подчёркивается, что в округе не допускают сельхозпалы: нельзя жечь порубочные остатки, стерню, пожнивные остатки и разводить костры на полях.
Напомним, пожароопасный сезон в Хасанском округе начался ещё 1 марта.