Стало известно, когда в Минске откроют сезон самокатов

В этом сезоне электросамокаты будут автоматически понижать скорость в определенных зонах — парках, площадях, набережных — до 15 км/ч. В целом же на них не получится ехать быстрее 25 км/ч.
Как пояснил директор Whoosh Александр Каледа, в городе есть дополнительные зоны принудительного понижения скорости для безопасности пешеходов. Плюс существует перечень перекрестков, где принудительная скорость сбрасывается до 7 км/ч, чтобы избежать ДТП с автомобилями.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в Беларуси вступили в силу изменения в Правила дорожного движения для велосипедистов и лиц, пользующихся электросамокатами. Для них установлены ограничения по допустимой скорости, скорости движения по тротуарам и велодорожкам, а также при пересечении перекрестков.
С нарушителями правил эксплуатации электросамокатов будут работать службы поддержки и безопасности. Таких пользователей сначала ждет предупреждение, а крайняя мера — блокировка.
К слову, сервисы проката самокатов отмечают, что большинство их клиентов — люди от 25 до 35 лет, которые учатся в университете или работают в офисе. Они, как правило, передвигаются на самокатах от метро до офисов, а также в центре города между какими-то точками притяжения.